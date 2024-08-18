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Гильерме: в «Штурме» Худяков может продолжить карьеру на уровне, на котором он начинал

Гильерме: в «Штурме» Худяков может продолжить карьеру на уровне, на котором он начинал
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме положительно оценил решение голкипера Даниила Худякова перейти в австрийский «Штурм».

«Худяков всё сделал правильно, ему надо играть. Надеюсь, что у Даниила всё получится в «Штурме». Он столько времени здесь не играл, но по-прежнему молодой и перспективный. У Худякова есть потенциал, чтобы провести хороший сезон в Австрии. Сейчас у него есть хорошая возможность продолжить карьеру на том уровне, на котором он начинал в России», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, о переходе 20-летнего Даниила Худякова в «Штурм» было официально объявлено в понедельник, 22 июля. Месяцем ранее экс-голкипер «Локомотива» покинул клуб после истечения срока действия контракта.

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