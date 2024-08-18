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Расписание матчей Первой лиги 18 августа

Расписание матчей Первой лиги 18 августа
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Сегодня, 18 августа, в 6-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • «Енисей» — «Сочи» — 10:00 мск;
  • «Урал» — «Чайка» — 12:30 мск;
  • «Сокол» — «Уфа» — 18:00 мск;
  • «Черноморец» — «Тюмень» — 19:30 мск.

На текущий момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 14 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 12 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 10 очков.

Последнее место занимает ярославский «Шинник», набравший два очка в шести матчах. На 17-й строчке находится «Уфа» с тремя очками. Также в зоне вылета находится «Черноморец» (3).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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