Расписание матчей Первой лиги 18 августа

Сегодня, 18 августа, в 6-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

«Енисей» — «Сочи» — 10:00 мск;

«Урал» — «Чайка» — 12:30 мск;

«Сокол» — «Уфа» — 18:00 мск;

«Черноморец» — «Тюмень» — 19:30 мск.

На текущий момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 14 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 12 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 10 очков.

Последнее место занимает ярославский «Шинник», набравший два очка в шести матчах. На 17-й строчке находится «Уфа» с тремя очками. Также в зоне вылета находится «Черноморец» (3).