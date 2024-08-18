«Барселона» желает купить Канселу у «Сити» за € 20 млн, англичане требуют € 25 млн — MEN

«Барселона» заинтересована в покупке 30-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу и предлагает за его трансфер сумму в размере около € 20 млн. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «горожане» готовы расстаться с португальским футболистом, если каталонский клуб сделает предложение в размере € 25 млн. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» предлагал Канселу итальянским командам, способным заплатить запрашиваемую ими сумму.

В минувшем сезоне защитник выступал в составе сине-гранатовых на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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