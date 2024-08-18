Диего Лаксальт: не знаю, был ли пенальти с «Крыльями» — был контакт, но достаточно мягкий

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), а также высказался о неназначенном 11-метровом ударе в ворота бело-голубых.

«Игра с «Крыльями» получилась тяжёлой. У нас до этого было поражение. Но хорошо, что мы продолжаем добиваться наших целей. Не могу ничего сказать по моменту на Олейникове, был ли там пенальти или нет. Я видел на повторе, что там был контакт, но достаточно мягкий. Однако эти решения принимают судья и VAR. Они увидели, что и не было пенальти в моменте с Бителло», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.