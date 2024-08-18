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«Химки» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Химки» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» и «Химки» последний раз встречались между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. Тогда в матче 1-го тура была зафиксирована ничья — 1:1, а во встрече в рамках 19-го тура победу со счётом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 12 очков. «Химки» с четырьмя очками находятся на 11-м месте.

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