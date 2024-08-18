Расписание матчей РПЛ 18 августа

Сегодня, 18 августа, в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.
- 15:00 мск. «Химки» — «Зенит»
- 17:30 мск. «Факел» — «Спартак»
- 17:30 мск. «ЦСКА — «Локомотив»
- 20:00 мск. «Краснодар» — «Пари НН»
После четырёх матчей Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На второй строчке располагается московское «Динамо», которое после пяти игр чемпионата России также заработало 12 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», в четырёх встречах набравший девять очков.
На текущий момент последнее место в РПЛ занимает воронежский «Факел», который после четырёх матчей набрал одно очко.
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