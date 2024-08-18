Расписание матчей РПЛ 18 августа

Сегодня, 18 августа, в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15:00 мск. «Химки» — «Зенит»

17:30 мск. «Факел» — «Спартак»

17:30 мск. «ЦСКА — «Локомотив»

20:00 мск. «Краснодар» — «Пари НН»

После четырёх матчей Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На второй строчке располагается московское «Динамо», которое после пяти игр чемпионата России также заработало 12 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», в четырёх встречах набравший девять очков.

На текущий момент последнее место в РПЛ занимает воронежский «Факел», который после четырёх матчей набрал одно очко.

Самые титулованные футбольные клубы России: