Гвардиола — о мотивации «Сити»: если у нас нет энтузиазма или желания, нам здесь не место

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как собирается мотивировать команду перед стартом нового сезона АПЛ после завоевания четырёх подряд чемпионских титулов.
«Если у нас нет энтузиазма или желания, нам здесь не место. В этом суть всего. Давление примерно такое же, немного меньше, потому что мы уже это делали (выигрывали АПЛ. — Прим. «Чемпионата»).
Мы должны посмотреть на себя, что мы можем сделать лучше, всегда есть возможность что-то улучшить, желание стать лучше индивидуально. Игроки хотят персонально прогрессировать. Если мы сможем помочь сделать это каждому, сделаем 11 игроков сильнее, то наша сила увеличится в 11 раз. Это цель, на которой нужно сосредоточиться.
Удовлетворение от завоевания трофея не может быть, потому что мы его выиграли. Это мало что изменит. Главное — насколько индивидуально мы можем стать лучше, чтобы помочь команде. Это поможет нам снова стать лучше. Прибавить в последний месяц, чтобы выиграть ещё одну Премьер-лигу, тогда это будет мотивацией. Прямо сейчас вопрос мотивации для завоевания ещё одного титула АПЛ не стоит. Сейчас вопрос в том, сможем ли мы победить «Челси»?» — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Напомним, «горожане» сыграют с «Челси» в рамках 1-го тура нового сезона АПЛ сегодня, 18 августа. Матч пройдёт в Лондоне и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.