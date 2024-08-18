Игрок ЦСКА Лукин — о результативности Дивеева: скажу, что команда нашла замену Чалову

Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин высказался относительно результативности центрального защитника красно-синих Игоря Дивеева на старте нынешнего сезона. В пяти матчах Дивеев забил пять голов.

— Голы Дивеева на старте сезона активируют чувство конкуренции у атакующих игроков ЦСКА?

— На самом деле, неважно, кто забивает. Главное, чтобы побеждала команда. Просто надо, чтоб кто-то забивал, а мы побеждали. Сейчас у Игоря хорошая серия. Надеюсь, остальные игроки подхватят, а команда будет забивать всё больше и больше.

– Получается, можно сказать, что команда уже нашла замену Чалову?

– Скажу, что да, – приводит слова Лукина Metaratings.

В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 1241 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Бывший нападающий ЦСКА Фёдор Чалов перешёл в греческий ПАОК в нынешнем августе.

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