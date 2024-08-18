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Игрок «Крыльев» Гальдамес: «Динамо» — один из лучших соперников в России

Игрок «Крыльев» Гальдамес: «Динамо» — один из лучших соперников в России
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Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прокомментировал поражение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Мы играли с очень хорошей командой. Мы не чувствовали себя собрано под давлением, которое они оказывали на нас. Это очень сильный соперник, думаю, один из лучших в России. Мы пропустили в концовке, потому что пропала концентрация. С такой командой это наказуемо. Не думаю, что на Олейникове был пенальти», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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