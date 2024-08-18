Игрок «Крыльев» Гальдамес: «Динамо» — один из лучших соперников в России

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прокомментировал поражение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

«Мы играли с очень хорошей командой. Мы не чувствовали себя собрано под давлением, которое они оказывали на нас. Это очень сильный соперник, думаю, один из лучших в России. Мы пропустили в концовке, потому что пропала концентрация. С такой командой это наказуемо. Не думаю, что на Олейникове был пенальти», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.