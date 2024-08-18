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Врач «Динамо» Москва: Лепский восстановил поломанный зуб, не пропустив ни одной тренировки

Врач «Динамо» Москва: Лепский восстановил поломанный зуб, не пропустив ни одной тренировки
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Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, что защитник команды Иван Лепский восстановил зуб, поломанный в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

«Всё прошло великолепно, Ване сделали пластику резца. Причём не прерывая тренировочный процесс — то есть ни одной тренировки Лепский не пропустил. Ему не заменили зуб, а нарастили. Старый поточили, потому что обломок уже не найдёшь, потом нарастили. Сейчас он как новенький», — сказал Родионов в интервью ТАСС.

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в пяти матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и два — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом. Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л.И. Яшина.

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