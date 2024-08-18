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Гендир «Динамо»: Майсторович — талант, который раскрывается, поэтому контракт был продлён

Гендир «Динамо»: Майсторович — талант, который раскрывается, поэтому контракт был продлён
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об игре 19-летнего центрального защитника Милана Майсторовича, а также объяснил продление контракта с сербским футболистом.

— Милан Майсторович выступает хорошо. Мы довольны, как он играет.

— Впечатлены такой достаточно уверенной игрой футболиста 2005 года рождения?
— Мы неслучайно осуществляли этот трансфер. Милан был отсмотрен, это молодой талант, который начинает раскрываться. Мы этому рады и продлили с ним контракт. Это решение, которое в интересах игрока и прежде всего клуба, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс. До перехода в московский клуб Майсторович играл за молодёжную команду сербской «Войводины».

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