Стало известно, когда Алексей Миранчук проведёт первую тренировку в «Атланте»

Новоиспечённый атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук проведёт первую тренировку с новой командой 20 августа.

«Алексей прибыл в Атланту. Он проведёт тренировку во вторник. Клуб уже добавил его в заявку МЛС», — приводит слова пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Ранее пресс-служба американского клуба сообщила ТАСС, что «Атланта Юнайтед» сняла дом для Миранчука.

Клуб из МЛС объявил о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».