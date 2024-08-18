Олег Терёхин: уверен, «Крылья Советов» ещё раскочегарятся и исправят ситуацию

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал победу бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Подопечные Марцела Лички одержали минимальную победу — 1:0.

«Да, самарцы неважно начали сезон, но постепенно они набирают обороты. Есть сыгранность, футболисты находятся в хороших физических кондициях. Отсюда такая сложная для команды Лички игра.

У самарцев хорошая команда. Я уверен в Осинькине. Они ещё кого-то возьмут, усилятся. У них ведь каждый год уходят лидеры и приходится что-то придумывать. Это не новая ситуация. У команды задача одна – сохранить прописку в РПЛ. Уверен, «Крылья Советов» ещё раскочегарятся и исправят ситуацию. А «Динамо» выжимает очки. Ничего страшного. Какая бы ни была победа – это три очка.

«Динамо» смотрелось не намного лучше соперника. К тому же у гостей тоже были моменты. Ничья была бы более справедлива, но «Динамо» забило, а гости нет», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

Единственный гол в матче с «Крыльями» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.