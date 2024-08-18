Экс-тренер «Динамо» Силкин: Тюкавин слабо стартовал — одного мяча для его статуса мало

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уровне игры нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в начале нынешнего сезона чемпионата России.

«Тюкавин старается, но он слабо стартовал, потому что от нападающего ждут голов. Одного забитого мяча для его статуса маловато. В жизни каждого футболиста наступает непростой момент после первого яркого сезона, потому что к нему начинают пристальнее относиться.

Тюкавин является лидером «Динамо», игроком сборной, и к его игре у соперника пристальное внимание, чтобы нейтрализовать лучшие качества Кости. Теперь ему предстоит доказывать своим отношением к делу, что он забивной нападающий. Ему нужно дать возможность осмыслить происходящее и сделать верные выводы», — приводит слова Силкина Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После пяти матчей Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место.

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