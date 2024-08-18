Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Динамо» Силкин: Тюкавин слабо стартовал — одного мяча для его статуса мало

Экс-тренер «Динамо» Силкин: Тюкавин слабо стартовал — одного мяча для его статуса мало
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уровне игры нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в начале нынешнего сезона чемпионата России.

«Тюкавин старается, но он слабо стартовал, потому что от нападающего ждут голов. Одного забитого мяча для его статуса маловато. В жизни каждого футболиста наступает непростой момент после первого яркого сезона, потому что к нему начинают пристальнее относиться.

Тюкавин является лидером «Динамо», игроком сборной, и к его игре у соперника пристальное внимание, чтобы нейтрализовать лучшие качества Кости. Теперь ему предстоит доказывать своим отношением к делу, что он забивной нападающий. Ему нужно дать возможность осмыслить происходящее и сделать верные выводы», — приводит слова Силкина Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После пяти матчей Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
Сергей Силкин: «Крылья Советов» не очень удобная команда для «Динамо»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android