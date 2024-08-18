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«Спартак» — «Факел»: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Факел»: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ нового сезона, имея семь очков после четырёх матчей. «Факел» идёт на последней, 16-й строчке, набрав лишь одно очко за четыре игры. Ранее воронежцы отправили в отставку тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место экс-наставника «Чайки» Дмитрия Пятибратова.

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