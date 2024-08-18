«Краснодар» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ начнётся в 20:00

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Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона «быки» обыграли нижегородскую команду со счётом 1:0. Во втором круге «Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:3.

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