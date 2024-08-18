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«Мальорка» — «Реал» М: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

«Мальорка» — «Реал» М: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 августа, состоится матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Королевский клуб» обыграл «Мальорку» со счётом 1:0. Во втором круге «сливочные» обыграли соперника с аналогичным счётом.

По итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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