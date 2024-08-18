Спортдиректор «Оренбурга»: готов пересмотреть матч с «Ростовом» вместе с Григорьянцем

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее выразивший недовольство судейством арбитра Владислава Безбородова во вчерашнем матче команды с «Ростовом» (2:3), заявил о намерении лично явиться на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), если его туда вызовут.

— А вы готовы в такой же манере, как в послематчевом интервью, разговаривать с членами КДК, если вас туда вызовут?

— Конечно. А чего мне бояться? Мы можем сесть и посмотреть игру вместе. Вообще не вопрос.

— Вас никогда не вызывали на КДК?

— Меня — нет, слава богу.

— Просто Григорьянц может слегка удивиться подобным фразеологизмам.

— Слушайте, он может удивиться. Мои эмоции не связаны с конечным результатом. Он футбольный человек, можем сесть и посмотреть 90 минут, подвести какой-то итог. Проиграли мы 3:2, сыграли 2:2, победили бы 2:0 — вопрос не в этом. Вопрос в качестве и почему так. Если мне аргументированно объяснят, я извинюсь и пойду дальше, — сказал Андреев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, во вчерашнем матче, который прошёл в Ростове-на-Дону, оренбуржцы уступили, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» Безбородова с победой «Ростова».