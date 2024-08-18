Балахнин: понимаю реакцию Андреева на судейство после «Ростова», Карпин бы тоже возмущался

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением относительно реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с командой из Ростова-на-Дону (3:2). Напомним, Андреев обвинил арбитров игры в предвзятости.

«Я могу понять реакцию спортивного директора «Оренбурга» Андреева на судейство. Карпин бы тоже возмущался на его месте. Но глобально дело не в судействе, а в игре «Оренбурга». На мой взгляд, «Ростов» выиграл заслуженно», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч «Ростов» — «Оренбург» проходил на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов.

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