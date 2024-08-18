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Балахнин: понимаю реакцию Андреева на судейство после «Ростова», Карпин бы тоже возмущался

Балахнин: понимаю реакцию Андреева на судейство после «Ростова», Карпин бы тоже возмущался
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением относительно реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с командой из Ростова-на-Дону (3:2). Напомним, Андреев обвинил арбитров игры в предвзятости.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Я могу понять реакцию спортивного директора «Оренбурга» Андреева на судейство. Карпин бы тоже возмущался на его месте. Но глобально дело не в судействе, а в игре «Оренбурга». На мой взгляд, «Ростов» выиграл заслуженно», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч «Ростов» — «Оренбург» проходил на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов.

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