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«Челси» — «Ман Сити»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Игра не будет показана официально в эфире телеканалов, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге «горожане» и «синие» сыграли вничью со счётом 4:4. Во втором круге команды также разделили очки (1:1). «Манчестер Сити» и «Челси» встречались в полуфинальной игре Кубка Англии. В том матче «горожане» обыграли «синих» со счётом 1:0.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. «Челси» занял шестое место.

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