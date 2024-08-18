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Диего Лаксальт оценил старт сезона для «Динамо»

Диего Лаксальт оценил старт сезона для «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт положительно оценил старт своей команды в новом сезоне РПЛ.

«Нам важно было выиграть с «Крыльями» в тяжёлом матче. Мы смогли показать наши сильные качества. Мы хорошо работали в защите. Нам надо продолжать работать в том же духе. Может, мы могли бы выступить и лучше, но я доволен нашими результатами», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после пяти сыгранных матчей бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков — столько же, сколько у лидирующего «Зенита», однако у действующих чемпионов России на одну игру меньше. В ближайшей игре столичный клуб примет дома «Ахмат» 19 августа.

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