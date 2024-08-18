Полузащитник «Динамо» Кутицкий высказался об игре с Андреем Лунёвым

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался об игре с голкипером бело-голубых Андреем Лунёвым после победы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«Как уже многие, наверное, заметили, он хорошо играет ногами. Он разыгрывает и, в принципе, уверенно себя чувствует. С ним комфортно играть», – приводит слова Кутицкого «Советский спорт».

Голкипер сборной России Андрей Лунёв подписал контракт с московским «Динамо» летом 2024 года и защищал ворота бело-голубых во всех пяти сыгранных ими матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Две игры вратарь завершил «всухую», в трёх остальных пропустил три гола. Предыдущий сезон Лунёв провёл в азербайджанском «Карабахе».

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.