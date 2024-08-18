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«Мы были действительно хороши». Тренер «Арсенала» Артета — о победе над «Вулверхэмптоном»

«Мы были действительно хороши». Тренер «Арсенала» Артета — о победе над «Вулверхэмптоном»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Хаверц – 25'     2:0 Сака – 74'    

«Особенно в начале матча, в первом тайме, мы были действительно хороши — очень агрессивны, очень интенсивны, много нацелены на атаку, очень быстры, много угроз в штрафной. Мы создали много моментов. Возможно, нам стоило забить два или три, и игра была бы немного другой. Во втором тайме [были] моменты, когда мы стали немного небрежными и не контролировали игру, особенно с некоторыми потерями, что против этой команды может особенно осложнить ситуацию. Затем игра стала более открытой, и Букайо снова невероятным образом сделал счёт 2:0. Потом это была уже другая игра», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа. «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 25 августа.

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