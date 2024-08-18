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«Челси» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Челси» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
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Сегодня, 18 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге «горожане» и «синие» сыграли вничью со счётом 4:4. Во втором круге команды также разделили очки (1:1). «Манчестер Сити» и «Челси» встречались в полуфинальной игре Кубка Англии. В том матче «горожане» обыграли «синих» со счётом 1:0.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. «Челси» занял шестое место.

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