Терёхин: такого хорошего старта сезона у «Динамо» давно не было, наверное, с 98 года

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин после победы бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» оценил старт команды в нынешнем сезоне. Подопечные Марцела Лички одержали минимальную победу — 1:0.

— Прошло 5 туров. Какие итоги можно подвести по старту «Динамо»?

— Отличный старт. Забей пенальти в Питере, и была бы ничья. Такого хорошего старта сезона давно не было. Наверное, с 98 года, — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.