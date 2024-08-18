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Терёхин: такого хорошего старта сезона у «Динамо» давно не было, наверное, с 98 года

Терёхин: такого хорошего старта сезона у «Динамо» давно не было, наверное, с 98 года
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин после победы бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» оценил старт команды в нынешнем сезоне. Подопечные Марцела Лички одержали минимальную победу — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

Прошло 5 туров. Какие итоги можно подвести по старту «Динамо»?
— Отличный старт. Забей пенальти в Питере, и была бы ничья. Такого хорошего старта сезона давно не было. Наверное, с 98 года, — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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