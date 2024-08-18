Спортдиректор «Оренбурга»: в позапрошлом году топили «Крылья», сейчас — Махачкалу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее выразивший недовольство судейством арбитра Владислава Безбородова во вчерашнем матче команды с «Ростовом» (2:3), высказался о недавних аналогичных претензиях к работе судей со стороны президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева, который был недоволен уровнем арбитража в матче его команды с «Пари НН» (0:1), прошедшем 4 августа.

«Ситуация Гаджи Муслимовича — это уже последствия. Сейчас отстранили Бобровского и Шафеева после игры Махачкалы и Нижнего Новгорода. В позапрошлом году «Крылья» и «Нижний» боролись за выживание, в их матче Шафеев был главным судьёй и долбанул «Крылья Советов». И всё прошло незаметно, он продолжил судить. И уверен, продолжит дальше всё делать.

— Так вот, нет желания создать независимый орган вместе с Гаджи Муслимовичем?

— Если Гаджи Муслимович позовёт, я обязательно вступлю в этот комитет. Но меня туда никто не звал. Я говорю про другие вещи, услышьте. Вы помните игру «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»? Главный судья Шафеев придумал левый пенальти и просто укатал «Крылья». Пошумели — и всё. Все решили свои местечковые задачи и пошли дальше. Сейчас то же самое — укатывают Махачкалу, — сказал Андреев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, во вчерашнем матче, который прошёл в Ростове-на-Дону, оренбуржцы уступили, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» Безбородова с победой «Ростова».