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Нападающий «Вайле» Онугха прокомментировал информацию о вызове в сборную России

Нападающий «Вайле» Онугха прокомментировал информацию о вызове в сборную России
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Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха прокомментировал информацию о своём вызове в сборную России.

— Правда, что вы получили вызов в сборную России на сентябрьские матчи?
— Насколько я понимаю, это ещё не окончательный список. Я бы согласился приехать в расположение команды, — сказал Онугха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее о вызове нападающего в сборную России «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Онугха выступает в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

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