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Алексей Сутормин: скучал по эмоциям, которые были в матче с «Оренбургом»

Алексей Сутормин: скучал по эмоциям, которые были в матче с «Оренбургом»
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Крайний нападающий «Ростова» Алексей Сутормин поделился эмоциями после матча 5-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором южный клуб победил со счётом 3:2, уступая после первого тайма со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Скучал ли я по таким эмоциям, которые были в матче с «Оренбургом»? Да, относительно. В последнее время не было таких приятных. Конечно, приятно выйти и одержать победу в такой борьбе», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Оренбург» проходил на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов.

После пяти матчей Российской Премьер-Лиги подопечные российского тренера Валерия Карпина набрали восемь очков и занимают четвёртое место. «Оренбург» заработал пять очков и располагается на девятой строчке.

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