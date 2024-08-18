Алексей Сутормин: скучал по эмоциям, которые были в матче с «Оренбургом»

Крайний нападающий «Ростова» Алексей Сутормин поделился эмоциями после матча 5-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором южный клуб победил со счётом 3:2, уступая после первого тайма со счётом 0:2.
«Скучал ли я по таким эмоциям, которые были в матче с «Оренбургом»? Да, относительно. В последнее время не было таких приятных. Конечно, приятно выйти и одержать победу в такой борьбе», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».
Матч «Ростов» — «Оренбург» проходил на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов.
После пяти матчей Российской Премьер-Лиги подопечные российского тренера Валерия Карпина набрали восемь очков и занимают четвёртое место. «Оренбург» заработал пять очков и располагается на девятой строчке.
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