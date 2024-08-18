В «Динамо» рассказали, почему не проводили этим летом совместных акций с Овечкиным

Генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему нынешним летом клуб не проводит совместные акции с одним из лучших российских хоккеистов современности, обладателем Кубка Стэнли Александром Овечкиным.

«Мы всегда рады Александру, всегда открыты для активности с ним. Будут ли совместные мероприятия с ним? На его стороне есть определённые ограничения, связанные с партнёрством с букмекером», — сказал Пивоваров в интервью ТАСС.

Отметим, что ранее в рамках подобных мероприятий Овечкин даже выходил на футбольное поле в составе бело-голубых в товарищеском матче с клубом Медиалиги «Амкалом», отметившись забитым голом. Сам хоккеист является воспитанником московского «Динамо» и выступал за клуб с 2001 по 2005 год и во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.