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В «Динамо» рассказали, почему не проводили этим летом совместных акций с Овечкиным

В «Динамо» рассказали, почему не проводили этим летом совместных акций с Овечкиным
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Генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему нынешним летом клуб не проводит совместные акции с одним из лучших российских хоккеистов современности, обладателем Кубка Стэнли Александром Овечкиным.

«Мы всегда рады Александру, всегда открыты для активности с ним. Будут ли совместные мероприятия с ним? На его стороне есть определённые ограничения, связанные с партнёрством с букмекером», — сказал Пивоваров в интервью ТАСС.

Отметим, что ранее в рамках подобных мероприятий Овечкин даже выходил на футбольное поле в составе бело-голубых в товарищеском матче с клубом Медиалиги «Амкалом», отметившись забитым голом. Сам хоккеист является воспитанником московского «Динамо» и выступал за клуб с 2001 по 2005 год и во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.

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