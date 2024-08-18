Роналду проиграл с «Аль-Насром» в финалах восьми турниров

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду проиграл в финалах восьми турниров в составе этого саудовского клуба. Очередное поражение произошло вчера, 17 августа, когда «Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в матче Суперкубка Саудовской Аравии со счётом 1:4.

Кроме того, проигрыш во встрече указанного турнира стал 10-м поражением 39-летнего нападающего в финалах в его клубной карьере. Всего Роналду принял участие в 32 финалах.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в конце 2022 года. С того момента Роналду принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 59 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.