Экс-вратарь «Локо» Гильерме: мы с Худяковым проиграли конкуренцию Лантратову, было тяжело

Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, почему экс-вратарь железнодорожников Даниил Худяков, ныне выступающий за австрийский «Штурм», получал мало игровой практики в российском клубе в последнее время.

— Есть понимание, почему Худяков так мало играл в «Локо» в последнее время?

— Тут случай, как и у меня. Мы с Даниилом проиграли конкуренцию Лантратову. Пришёл вратарь, который играет хорошо, было очень тяжело. Это конкуренция, что в футболе обязательно. Нужно принять это и найти вариант, при котором ты будешь играть, — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, о переходе 20-летнего Даниила Худякова в «Штурм» было официально объявлено 22 июля. Месяцем ранее экс-голкипер «Локомотива» покинул клуб после истечения срока действия контракта.