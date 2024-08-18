«Енисей» дома нанёс поражение «Сочи» в рамках 6-го тура Первой лиги
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В Красноярске на стадионе «Центральный» завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» одержал минимальную победу над «Сочи» (1:0).
Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Савельев – 11'
Удаления: нет / Заика – 90'
Победу хозяевам принёс гол в исполнении нападающего Максима Савельева, забитый уже на 10-й минуте встречи.
В составе гостей за две жёлтые карточки на 90-й минуте был удалён защитник Кирилл Заика. Причём второй из двух «горчичников» футболист получил за падение в штрафной площади хозяев, в котором главный арбитр матча Кирилл Силантьев усмотрел симуляцию.
Благодаря этой победе подопечные Андрея Тихонова вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести матчах. «Сочи» располагается на 12-й строчке с семью очками.
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