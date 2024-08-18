«Енисей» дома нанёс поражение «Сочи» в рамках 6-го тура Первой лиги

В Красноярске на стадионе «Центральный» завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» одержал минимальную победу над «Сочи» (1:0).

Победу хозяевам принёс гол в исполнении нападающего Максима Савельева, забитый уже на 10-й минуте встречи.

В составе гостей за две жёлтые карточки на 90-й минуте был удалён защитник Кирилл Заика. Причём второй из двух «горчичников» футболист получил за падение в штрафной площади хозяев, в котором главный арбитр матча Кирилл Силантьев усмотрел симуляцию.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Тихонова вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести матчах. «Сочи» располагается на 12-й строчке с семью очками.