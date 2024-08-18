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«Барселона» может осуществить ещё два трансфера нынешним летом — Sport.es

В «Барселоне» считают, что летняя трансферная кампания клуба ещё не завершена. Спортивный директор сине-гранатовых Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик рассматривают варианты с усилением позиций левого защитника и опорного хавбека. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб проявляет интерес к 27-летнему защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону. Подчёркивается, что «Барселона» может сделать новые приобретения в самое ближайшее время.

9 августа игроком «Барселоны» стал атакующий полузащитник Даниэль Ольмо.

Вчера, 17 августа, в матче 1-го тура испанской Примеры каталонский клуб обыграл «Валенсию» со счётом 2:1. В составе сине-гранатовых дублем отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

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