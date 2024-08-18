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Балахнин: оба гола «Оренбурга» на совести Ятимова — нелицеприятные комментарии справедливы

Балахнин: оба гола «Оренбурга» на совести Ятимова — нелицеприятные комментарии справедливы
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о прошедшем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ростовчане встречались с «Оренбургом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«В матче с «Оренбургом» «Ростов» и в первом тайме имел ощутимое преимущество, просто в обороне сыграли очень плохо. Игра вообще какая-то неоднозначная, наверное, ею ни одно из руководств клубов не осталось довольно. Результат — единственное, что может удовлетворить «Ростов». А «Оренбургу» не хватило сил и скамейки.

После этого матча наверняка будут нелицеприятные комментарии в адрес Ятимова. Но это справедливо, потому что оба гола на его совести. Рустам неудачно сыграл, к РПЛ надо быть готовым, этому уровню нужно соответствовать. Первую ошибку простят, после второй — бурчат, а после третьей — разнос. Ему предстоит сложный момент, чтобы доказать, что он может играть лучше. Его дебют вряд ли можно назвать удовлетворительным, но время ещё есть», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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