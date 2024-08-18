Балахнин: оба гола «Оренбурга» на совести Ятимова — нелицеприятные комментарии справедливы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о прошедшем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ростовчане встречались с «Оренбургом» (3:2).

«В матче с «Оренбургом» «Ростов» и в первом тайме имел ощутимое преимущество, просто в обороне сыграли очень плохо. Игра вообще какая-то неоднозначная, наверное, ею ни одно из руководств клубов не осталось довольно. Результат — единственное, что может удовлетворить «Ростов». А «Оренбургу» не хватило сил и скамейки.

После этого матча наверняка будут нелицеприятные комментарии в адрес Ятимова. Но это справедливо, потому что оба гола на его совести. Рустам неудачно сыграл, к РПЛ надо быть готовым, этому уровню нужно соответствовать. Первую ошибку простят, после второй — бурчат, а после третьей — разнос. Ему предстоит сложный момент, чтобы доказать, что он может играть лучше. Его дебют вряд ли можно назвать удовлетворительным, но время ещё есть», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.