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Президент «Фенербахче» подвергся нападению во время матча чемпионата Турции

Президент «Фенербахче» подвергся нападению во время матча чемпионата Турции
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Президент «Фенербахче» Али Коч подвергся нападению со стороны сотрудника «Гёзтепе» во время очного матча команд во 2-м туре чемпионата Турции, который завершился со счётом 2:2.

Турция — Суперлига . 2-й тур
17 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Гёзтепе
Измир
Окончен
2 : 2
Фенербахче
Стамбул
0:1 Джеко – 45+3'     0:2 Эн-Несири – 45+7'     1:2 Гюнтер – 68'     2:2 Cruz – 90+5'    

Как подчёркивает испанское издание AS, мужчина, совершивший нападение на президента «Фенербахче» был арестован. До эпизода с нападением на Коча болельщики «Гёзтепе» начали бросать в него с трибун посторонние предметы, в том числе бутылки. В результате, Коч получил травмы головы. Он скрылся в подтрибунном помещении в сопровождении охраны.

В составе «Фенербахче» голами отметились нападающие Эдин Джеко и Юссеф Эн-Несири. За «Гёзтепе» голы забили защитник Корай Гюнтер и полузащитник Ромуло Круз.

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