Артета ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы в матче 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0) ответил на вопрос, сможет ли его команда сделать ещё один шаг и стать чемпионом Англии в этом сезоне.

«Когда я увижу готовность, независимо от того, собираемся мы это делать или нет, нам придётся каждый день демонстрировать её в том, как мы играем и каких результатах мы можем добиться. Это была первая игра. Всегда есть неуверенность относительно того, как мы будем реагировать против действительно сложного соперника. Мы забили два гола, сыграли «на ноль», победа, дело сделано», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа. «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 25 августа.