Сафонов и Кузяев встретились в подтрибунном помещении на матче «Гавр» — «ПСЖ»

Пресс-служба сборной России по футболу в официальном телеграм-канале опубликовало фотографию встречи футболистов национальной команды Матвея Сафонова и Далера Кузяева 16 августа в подтрибунном помещении стадиона «Осеан» во французском Гавре на матче между одноимённым клубом и «ПСЖ» в рамках 1-го тура нового сезона Лиги 1.

На фото представляющий «Гавр» Кузяев и перешедший этим летом в «ПСЖ» Сафонов воспользовались свободной минутой для приветствия и беседы.

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

Напомним, в этой встрече, которую парижский гранд выиграл со счётом 4:1, Кузяев вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, в то время как Сафонов остался в запасе, уступив место в воротах Джанлуиджи Доннарумме.

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн.