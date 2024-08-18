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«Сити» намерен повысить зарплату Родри в два раза, чтобы сохранить игрока в клубе — Mirror

«Манчестер Сити» намерен повысить заработную плату 28-летнему опорному полузащитнику Родри в два раза с целью удержания футболиста в клубе. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «горожане» готовы платить испанскому полузащитнику £ 375 тыс. (€ 440 тыс.) в неделю. Таким образом, Родри может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды и чемпионата Англии наряду с одноклубниками Эрлингом Холандом и Кевином Де Брёйне.

«Манчестер Сити» также намерен повысить зарплату Родри, поскольку интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

28-летний футболист был признан лучшим футболистом минувшего чемпионата Европы — 2024, который Родри выиграл в составе сборной Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.