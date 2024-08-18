Дьяков: отчасти спортдиректор «Оренбурга» прав, для «Ростова» было домашнее судейство

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков считает претензии спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судей вчерашнего матча его команды с ростовчанами (2:3) в рамках 5-го тура РПЛ небезосновательными.

«Отчасти Андреев прав в своей позиции. В матче с «Ростовом» было много спорных эпизодов. В эпизоде с третьим голом, когда Осипенко делал скидку, он сверху наложил локти на защитника, не позволив тому выпрыгнуть. Мне кажется, было домашнее судейство для «Ростова». В чём-то с Андреевым я согласен.

Но надо добавить, что «Оренбург» во многом сам виноват. Вели с запасом в два мяча — в итоге получили два мяча на ровном месте из-за глупых ошибок. Даже очко не смогли увезти из «Ростова». В первую очередь виноваты игроки «Оренбурга», а не Безбородов», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, во вчерашнем матче, который прошёл в Ростове-на-Дону, оренбуржцы уступили, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».