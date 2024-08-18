Дьяков: будет удивлением, если руководство «КС» посчитает нужным уволить Осинькина

Бывший футболист ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков прокомментировал итог матча 5-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:0) и выразил надежду, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин сохранит свой пост, несмотря на неудачный старт в сезоне.

«Для «Динамо» оказалась не такая лёгкая победа, как многие ожидали. «Крылья» неудачно стартанули, буксуют, но у них часто перестройка и часто забирают основных футболистов. Осинькину приходится постоянно кого-то искать, потому что лидеры из года в год уходят. Для меня будет удивлением, если руководство посчитает нужным уволить Осинькина. Надеюсь, этого не случится.

Если руководители посчитают, что нужно как-то встряхнуть команду, с трудом верится, что новый тренер кардинально что-то улучшит. Осинькин умеет работает с этой командой. Если даже он покинет «Крылья», очевидно, что надолго без работы он не останется», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после пяти матчей «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у команды три очка.