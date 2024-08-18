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Шамиль Газизов: сегодня судьи — главные лица в российском футболе, а это плохо

Шамиль Газизов: сегодня судьи — главные лица в российском футболе, а это плохо
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судейских скандалах в матчах Российской Премьер-Лиги, а также критически высказался о решениях Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая рассматривает спорные действия рефери в матчах российских футбольных турниров.

«Наверное, вышестоящим органам надо что‑то изменить, чтобы было меньше скандалов. Как изменить ситуацию? Экспертно‑судейская комиссия себя изъела. От обращений туда выводов не происходит. Надо иметь другую схему. Если бы я был арбитром, я бы понимал, что можно сделать. А являясь функционером, я хочу поменять эту историю, чтобы была единая трактовка правил.

Хочется, чтобы судейский корпус меньше влиял на философию игры, чтобы мы меньше говорили о судьях, а больше о действиях футболистов, тренеров, тактике и так далее. А у нас крен идёт в сторону судейской темы. Сегодня судьи — главные лица в футболе, а это плохо», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Ранее по итогам рассмотрения спорных ситуаций в 4-м туре РПЛ ЭСК подтвердила правильность решений рефери в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо», неудалением игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в игре с ЦСКА, а также неудалением Хорхе Карраскаля и назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче с московским «Динамо».

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