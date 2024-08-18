В «Галатасарае» заявили о желании сохранить интересующего «Спартак» Актюркоглу

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук выразил желание сохранить в клубе крайнего нападающего Керема Актюркоглу, который, по последней информации СМИ, согласился на переход в московский «Спартак».

«Если я выпускаю Керема с первых минут, то это значит, что я хочу, чтобы он продолжил карьеру именно здесь. И он поддержал моё желание своими выступлениями на поле», — приводит слова Бурука Yellow & Red Report в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появлялась информация, что заработная плата Актюркоглу в московском клубе составит € 3 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.