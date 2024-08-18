Анчелотти — о защите титула: в этой лиге нужно бороться со всеми командами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ожидает ожесточённой борьбы за чемпионский титул в новом сезоне Ла Лиги.

«В этой лиге нужно бороться со всеми командами, качество испанского футбола очевидно. Не только из-за того, как в него играют в лиге, но и из-за того, что испанцы смогли сделать на Евро. Это качественный футбол. «Барселона», «Атлетико» хорошо усилились… Нам придётся бороться за всё, это будет весёлая лига, первые игры были очень хорошими, было много игры, мало фолов. Мы хорошо начали, и нам нужно продолжать эту линию, а полуавтоматический офсайд сделает судейство чище, это нам очень поможет, надеюсь, это будет весёлая лига, особенно для нас», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, сегодня, 18 августа, «сливочные» сыграют в матче 1-го тура нового сезона Ла Лиги в гостях с «Мальоркой». Матч начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.