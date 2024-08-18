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Булыкин: «Крыльям» не везёт, счёт 0:3 со «Спартаком» больше случайный, чем заслуженный

Булыкин: «Крыльям» не везёт, счёт 0:3 со «Спартаком» больше случайный, чем заслуженный
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Если бы «Крылья» забивали свои моменты, они бы показывали хорошие результаты. У них был прекрасный момент, когда Лунёв ошибся на выходе и можно было забивать. Никто не знает, как бы развернулась игра, если бы «Крылья» забили. Два футболиста «Динамо» сделали гол в окружении пяти защитников — это говорит о невезении «Крыльев». Чтобы переломить невезение, нужно стараться и выиграть, чтобы почувствовать уверенность.

Что со «Спартаком», что с «Динамо» «Крылья Советов» играли хорошо и могли забивать. Из-за того, что команда не забивает, всё складывается по-другому. Счёт 0:3 со «Спартаком» больше случайный, чем заслуженный», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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