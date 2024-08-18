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Игрок «Урала» Железнов забил красивый гол в «девятку» в матче с «Чайкой»

Игрок «Урала» Железнов забил красивый гол в «девятку» в матче с «Чайкой»
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В эти минуты идёт матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и «Чайка» (Песчанокопское). Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Железнов – 6'    

На шестой минуте полузащитник «Урала» Юрий Железнов открыл счёт во встрече, забив гол в «девятку» ворот соперника.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Чайка» заработала девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 14 очков за шесть игр.

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