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Гальдамес: «Крылья Советов» немного разобраны, нам надо время на адаптацию

Гальдамес: «Крылья Советов» немного разобраны, нам надо время на адаптацию
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Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о неудачном старте команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, наша команда сейчас немного разобрана. У нас новые ребята, которым надо время на адаптацию, чтобы понять, в какой футбол мы играем. Надо время, чтобы понять идею тренера. Постараемся справиться с этим как можно быстрее и набрать очки», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

Напомним, Гальдамес перешёл в самарские «Крылья Советов» в конце июля этого года. Ранее чилийский защитник выступал за аргентинский клуб «Годой-Крус» и чилийский «Унион Эспаньола». С «Крыльями Советов» Томас заключил контракт на три года.

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