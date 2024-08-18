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Игрок «Динамо» Кутицкий: вдвойне приятно, что мы в концовке выгрызаем три очка

Игрок «Динамо» Кутицкий: вдвойне приятно, что мы в концовке выгрызаем три очка
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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Вдвойне приятно, что мы в концовке выгрызаем три очка. Главное – игра «на ноль сзади», поэтому дальше ещё больше уверенности будет.

Судья много моментов борьбы трактовал как фолы? Это решение судьи, что здесь говорить. Игра уже прошла. Где-то, конечно, надо давать возможность больше бороться, но, в принципе, борьба была, конечно», — приводит слова Кутицкого «Советский спорт».

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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