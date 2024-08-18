Пирло — о «Золотом мяче»: если его не выиграли Хави и Иньеста, то что говорить обо мне?

Легендарный футболист сборной Италии Андреа Пирло, ныне возглавляющий «Сампдорию», не видит несправедливости в том, что ему так и не удалось выиграть «Золотой мяч» в бытность карьеры игрока.

«Многие говорят, что я заслуживал хотя бы один «Золотой мяч»… Я думаю, что если Хави и Иньеста не выиграли его, несмотря на все свои достижения, меня даже не стоит рассматривать в качестве кандидата!» — приводит слова 45-летнего Пирло Barça Worldwide в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в составе сборной Италии Пирло в 2006 году стал обладателем Кубка мира. Также он является многократным обладателем внутренних титулов итальянского футбола в составе «Милана» и «Ювентуса». После окончания карьеры футболиста итальянец тренировал также всё тот же «Ювентус», а также турецкий «Фатих Карагюмрюк».