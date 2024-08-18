Маринато Гильерме: не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением относительно будущего 30-летнего центрального защитника Георгия Джикии и 28-летнего полузащитника Антона Миранчука, которые на текущий момент являются свободными агентами.

«Я не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов. Думаю, они их рассматривают. В этом деле важно принять правильное решение, чтобы не ошибиться. Я не думаю, что они прошедшее поколение. Джикии 30 лет. Миранчуку – 28. Если ты держишь себя в форме и следишь за своим здоровьем, можно хоть до 40 лет играть», – приводит слова Гильерме Metaratings.

В минувшем сезоне Джикия выступал в составе московского «Спартака», Миранчук играл за «Локомотив».

Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Миранчук сыграл 38 матчей во всех соревнованиях, в которых забил восемь голов и сделал семь ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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