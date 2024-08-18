«Химки» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Мирзов, Абдуллахи, Вера, Заболотный, Руденко.

«Зенит»: Латышонок, Волков, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Педро.

«Зенит» и «Химки» последний раз встречались между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. Тогда в матче 1-го тура была зафиксирована ничья — 1:1, а во встрече в рамках 19-го тура победу со счётом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 12 очков. «Химки» с четырьмя очками находятся на 11-м месте.